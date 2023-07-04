На Кубани осуждены похитители нефтепродуктов из нефтепровода АО «Черномортранснефть»

Тихорецкий районный суд Краснодарского края признал пятерых местных жителей виновными в хищении нефтепродуктов в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Суд установил, что злоумышленники сделали врезку в магистральный нефтепровод «Тихорецк – Новороссийск», принадлежащий АО «Черномортранснефть».

Преступление был выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным суда, в ноябре 2019 года подсудимые, действуя в составе группы, обнаружили место прохождения подземного нефтепровода «Тихорецк – Новороссийск» и приварили к трубе кран. После этого злоумышленники начали сливать проходящие по трубе нефтепродукты. Всего преступной группе удалось похитить более 50 т нефтепродуктов стоимостью около 2 млн руб. Половину этого объема злоумышленники успели реализовать, остальная часть похищенного была изъята и возвращена компании «Черномортранснефть».

В ходе следствия и суда подсудимые не признали себя виновными, однако их вина была доказана. В зависимости от роли и степени участия каждого из них в совершении группового преступления подсудимым были назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 лет до 9,6 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар