СЗ «Максимум» планирует строительство ЖК на месте музея космонавтики в Ростове

Строительная компания «Максимум» возведет на участке площадью 35,2 га на месте закрытого ранее Ростовского музея космонавтики жилой комплекс. Соответствующая документация опубликована департаментом архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

По вопросу реализации проекта прошли общественные обсуждения, на которые не прибыло ни одного ростовчанина. Профильная комиссия рекомендовала главе администрации утвердить проект планировки и межевания территории.

ООО СЗ «Максимум» распланировала участок в границах пр-кт Стачки – ул. Города Ле-ман – пр-кт Коммунистического. На участке 9,27 га отводится под возведение 20-этажного дома, 6,6 га — под объекты социальной инфраструктуры, 10,3 га — под цели иного назначения. Жилой комплекс будет включать автостоянку на 268 мест. Также планируется строительство магазина площадью 50 кв. м.

Музей космонавтики ОАО НПП КП «Квант» располагался на проспекте Стачки, 231/2. Учреждение работало с 2009 по 2020 годы. Как сообщал городской портал 161.RU в апреле 2021 года стало известно, что музей будет закрыт, а экспонаты переданы в Москву.

По данным «СПАРК-Интерфакс» ООО СЗ «Максимум» была учреждена в 2010 году в Ростове-на-Дону. Специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Владельцем компании является Игорь Зайцев.

Анастасия Назарова