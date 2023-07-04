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Мэрия опросит нижегородцев о благоустройстве территорий в 2024 году

Администрация Нижнего Новгорода проводит опрос о состоянии общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2024 году. Горожан просят рассказать, чего не хватает каждой территории и как, по их мнению, должны в будущем выглядеть места отдыха.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

«Чтобы территории действительно были востребованы и нравились жителям, я снова попрошу вас выразить свое мнение. Хотите ли вы детскую площадку? Нужна ли оформленная входная группа? Сколько лавочек поставить?» — написал мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Пройти опрос можно по ссылке. Анкета доступна для каждого из 30 общественных пространств, которые планируют привести в порядок в следующем году. Объем работ будет зависеть от источников финансирования.

Анастасия Еремина

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