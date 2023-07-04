В Прикамье предприниматель подозревается в хищении бюджетных средств

СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении директора подрядной организации, работающего на администрацию Сивинского района. Как сообщает сайт управления, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения ).

По данным СКР, в августе 2022 года администрация Сивинского района и директор подрядной организации заключили два муниципальных контракта о ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на сумму 450 тыс.руб. Свою часть работы подозреваемый не выполнил: он закопал мусор на месте самой свалки, а после составил поддельный акт о ликвидации мусора и потребовал администрацию муниципального округа произвести оплату. Похищенными деньгами директор распорядился по своему усмотрению. Сейчас проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательной базы.