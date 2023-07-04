Samsung Biologics подписала контракты с Pfizer на $897 млн

Samsung Biologics (подразделение Samsung Group, занимающееся производством лекарственных препаратов по заказу фармацевтических компаний) раскрыла детали стратегического соглашения с Pfizer, подписанного месяц назад. Из документов корейского производителя следует, что он подписал с американской компанией два контракта на общую сумму $897 млн.

Соглашения предусматривают производство ряда препаратов для Pfizer Ireland Pharmaceuticals на новом заводе Samsung Biologics в Южной Корее. Контракты вступили в силу 30 июня и будут действовать до конца 2029 года.

С учетом этих контрактов общая сумма заказов Samsung Biologics от Pfizer в нынешнем году достигла $1,08 млрд, что уже больше, чем за весь прошлый год.

В начале июня Samsung объявила о долгосрочном стратегическом партнерстве с Pfizer, в рамках которого южнокорейская компания будет выпускать для американской компании биоаналоги, охватывающие онкологические, иммунологические и воспалительные заболевания.

Кирилл Сарханянц