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обновлено 11:46

Телефон в тюбике с мазью пытались передать обвиняемому в следственный изолятор в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники следственного изолятора №1 предотвратили передачу запрещенных предметов 35-летнему обвиняемому. В частности, в тюбике с мазью в учреждение пытались передать компактный телефон и сим-карту, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данному факту проводится проверка. В отношении гражданина, отправившего посылку с запрещенными предметами, будет составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до 5 тыс. руб.

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