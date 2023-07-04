Телефон в тюбике с мазью пытались передать обвиняемому в следственный изолятор в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники следственного изолятора №1 предотвратили передачу запрещенных предметов 35-летнему обвиняемому. В частности, в тюбике с мазью в учреждение пытались передать компактный телефон и сим-карту, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данному факту проводится проверка. В отношении гражданина, отправившего посылку с запрещенными предметами, будет составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере до 5 тыс. руб.