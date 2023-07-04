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Собрание акционеров «Южуралзолота» решило не выплачивать дивиденды за 2022 год

Общее собрание акционеров АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Пласт Челябинской области) утвердило решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Голосование состоялось 3 июля, сообщатся на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Дивиденды по акциям общества по итогам деятельности в 2022 году не объявлять и не выплачивать»,– говорится в материалах. За это решение отдано 100% голосов акционеров. Также собрание приняло решение не распределять чистую прибыль предприятия в связи с ее отсутствием.

Кроме того, акционеры на общем собрании утвердили годовой отчет и годовую финансовую отчетность за 2022 года, а также переизбрали совет директоров.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году чистый убыток ЮГК составил 16,3 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2021-м. Выручка компании в 202 году увеличилась на 1 млрд руб., до 29,9 млрд.

АО «Южуралзолото группа компаний» добывает золото на территории Пластовского, Верхнеуральского и Еткульского районов Челябинской области. Основным акционером компании является депутат законодательного собрания региона Константин Струков.

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