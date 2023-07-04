В Башкирии родственники погибших участников СВО смогут отдохнуть в санатории

Власти Башкирии предоставят право на получение бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение родственникам участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба республиканского правительства. В настоящее время мера поддержки распространяется только на самих военнослужащих. Правительство намерено внести изменения в порядок предоставления льготы «в связи с многочисленными обращениями», отмечается в пресс-релизе.

Планируется, что в случае гибели военнослужащего в период проведения СВО право на получение санаторно-курортной путевки перейдет на одного из супругов, состоящих в зарегистрированном браке, или на одного из родителей. Стоимость двухнедельного лечения составляет 60,2 тыс. руб., она компенсируется из республиканского бюджета. Воспользоваться мерой поддержки семья сможет один раз.

В текущем году республика предусмотрела 100 млн руб. на оплату санаторных услуг для участников СВО. В настоящее время лечение прошли 156 военнослужащих. Санаторно-курортным учреждениям компенсировали стоимость путевок на общую сумму 9,5 млн руб.

Участники СВО проходят санаторно-курортное лечение в восьми санаториях («Ассы», «Зеленая роща», «Янган-Тау», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Юматово» и «Якты-куль»), доме отдыха «Березки», профилактории «Березка» и в лечебно-оздоровительном центре «Энергетик».

Наталья Балыкова

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