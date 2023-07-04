В Ярославле будут судить обманувших 75 человек владимирских мошенников

В Ярославле направлено в суд уголовное дело двух уроженцев Владимирской области, которые обвиняются в мошенничестве в отношении 75 россиян, из которых 19 — ярославцы. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

36-летний мужчина и 43-летняя женщина обвиняются в создании организованной преступной группы по обману желающих приобрести дешевые автомобили. С 2019 по 2021 год обвиняемые зарегистрировали организации по юридическому сопровождению сделок с арестованным приставами имуществом, открыли офисы в Ярославле, Нижнем Новгороде и Коврове (Владимирская область).

Далее мошенники начали размещать объявления в Интернете о продаже автомобилей, изъятых судебными приставами. Цена была низкой, что и привлекало покупателей. Клиентам предлагали посмотреть аналогичные по техническим характеристикам автомобили, исключая при этом возможность полного техосмотра авто. Будущим жертвам говорили, что помогут в приобретении машин в ходе аукционов, однако нужно внести предоплату в 50% от полной стоимости. Мошенники получали деньги и переставали выполнять обязательства по приобретению машин.

В 2021 году полицейские установили женщину-мошенницу, а вот ее соучастник скрылся и был объявлен в розыск. За год он совершил несколько мошенничеств в Краснодаре и Москве. Сотрудникам ярославского уголовного розыска удалось задержать мужчину во Владимире, после чего его отправили под стражу.

«Суммарный общий ущерб от мошеннических действий составил более 13 млн руб. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова