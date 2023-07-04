В Челябинске в три раза снизилось число угонов автомобилей

Количество обращений челябинцев к страховщикам по причине угона автомобилей снизилось в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза. Такие данные приводит группа «Ренессанс страхование».

«Особенно резкое падение числа случаев можно наблюдать еще в феврале, а пики активности угонщиков пришлись на май 2023 года»,- отмечают в страховой компании.

По данным авторов исследования, чаще всего объектами угонов становятся автомобили Kia, Hyundai, BMW, Toyota, Citroen, Audi, Mitsubishi и Porsche. Самая угоняемая модель по итогам шести месяцев – Kia Rio, в топ-3 также Hyundai Santa Fe и Kia Cerato.

«Тренд на снижение угонов продолжает сохраняться, - говорит вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов. – Наиболее вероятной причиной того, что число угонов снизилось, может быть более бережное отношение к своим машинам и активная их защита. Еще одно немаловажное основание – это эффективная работа правоохранительных органов».