В Уфе утвердили границы русского театра драмы

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии опубликовало приказ об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения — здания Республиканского русского драматического театра.

Площадь территории — 7,3 тыс. кв. м. В ее границах запрещается, в том числе, строительство капитальных объектов, проведение земляных, мелиоративных работ, кроме работ по сохранению объектов культурного наследия, прокладывание объектов инженерной структуры, засорение территории любыми видами отходов.

Майя Иванова

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