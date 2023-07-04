В Перми возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью дрессировщику столичного цирка

После избиения дрессировщика Большого московского цирка Игоря Корчагина возбуждено уголовное дело, сообщил директор учреждения Эдгард Запашный.

В ГУ МВД по Пермскому краю "Ъ-Прикамье" эту информацию подтвердили, пояснив, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщалось ранее, у господина Корчагина, который должен был выступить в пермском цирке, произошел конфликт с сотрудниками ЧОП. В результате дрессировщик оказался в больнице с травмой головы, его состояние оценивается как тяжелое.