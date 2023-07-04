Правительство включило в критерии оценки работы губернаторов безопасность школ

Правительство России обновило перечень критериев оценки эффективности работы губернаторов. Туда добавили показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ внес изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования. В нее добавлены показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детских садах, а также по доступности зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов.

Всего при оценке эффективности работы губернатор учитываются 38 методик. 19 из них касаются расчета показателей за прошедший год, еще 19 — установления целевых значений на будущее. Критерии отражают вопросы социально-экономического развития, в частности, ожидаемой продолжительности жизни, темпы роста реальных зарплат и объемы жилищного строительства.

Первый указ об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти был опубликован в июне 2007 года. В перечень показателей входили 43 пункта, которые в 2010 году были увеличены до 48. После количество критериев неоднократно сокращалось и расширялось. 4 февраля 2021 года президент России Владимир Путин подписал новый указ об оценке эффективности работы губернаторов по 20 критериям.

Милена Костерева