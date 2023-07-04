В Курултае намерены изучить опыт Ярославской области о штрафах за плевки на улице

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил изучить опыт Ярославской области о штрафах за плевки на улице, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. «Инициативу ярославских депутатов считаю интересной. Есть ряд вопросов к механизму правоприменения, поэтому мы будем внимательно следить за тем, как реализуется новшество в Ярославской области. А в целом скажу, что это опыт, который стоит изучить и, возможно, взять на вооружение»,— приводит пресс-служба слова спикера.

Согласно законом Ярославской области, за плевки в общественном месте полагается штраф 1,5 тыс. руб., за повторное правонарушение — 3 тыс. руб.

Майя Иванова

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