В Уфе на два дня закроют участок улицы Шафиева

В Уфе с 4 по 5 июля будет закрыт участок улицы Шафиева от дома №14 до пересечения с Парковой улицей, сообщили в пресс-службе мэрии. Причина — обновление асфальта.

В ноябре прошлого года мэрия заключила контракт на ремонт участка дороги с ООО «Башкирские строительные технологии» (учредитель — Роман Чувилин). Согласно техзаданию, подрядчик должен, в частности, отремонтировать бордюры, заборы вдоль дороги, уложить асфальт, нанести разметку. Работы будут выполнены за 15,8 млн руб. Их профинансирует городской бюджет и бюджет республики.

Венера Хисамова

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