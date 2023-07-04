Башкирия размещает на Московской бирже облигации на 5,5 млрд рублей

Минфин Башкирии размещает на Московской бирже государственные облигации серии 34013 с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Всего будет размещено 5,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Объем заимствований составит 5,5 млрд руб.

Ценные бумаги размещаются на трехлетний срок. Частичное погашение 40% номинальной стоимости облигаций запланировано на 30 декабря 2025 года, 60% — на 30 июня 2026 года.

Облигации выпускаются в соответствии с приказом минфина Башкирии. Участники биржевых торгов могут приобрести их по открытой подписке. По размещению установлено 12 купонных периодов, по истечении которых владельцы облигаций смогут получить выплаты. Размер купонного дохода определит минфин.

Наталья Балыкова

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