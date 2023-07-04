Экс-директор челябинского МУПа получил условный срок за взятку

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору муниципального предприятия «Коммет» Илье Зарипову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Ему назначено семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Также Илье Зарипову назначен штраф в 1,15 млн руб. Как установил суд, руководитель МУПа в июле 2022 года получил от директора коммерческой компании 100 тыс. руб. в качестве части ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн руб. Средства предназначались за совершение действий при исполнении и оплате ранее заключенного договора. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона.

МУП «Коммет» — электроснабжающая компания, предоставляет услуги по технологическому присоединению на территории региона.

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