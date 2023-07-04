В Красноярске начался процесс по иску прокурора к мэрии с требованием обеспечить город школами

В Центральном районном суде Красноярска начался процесс по иску прокурора края Романа Тютюника к администрации города с требованием обеспечить жилые микрорайоны необходимым количеством школ и детских садов. В ходе первого заедания прокуратура представила доказательства в обоснование иска, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. По данным прокуратуры, представитель администрации возражал против исковых требований.

Роман Тютюник обратился в суд с иском к мэрии в начале июня. Поводом для подачи иска стали результаты прокурорской проверки соблюдения законодательства при реализации прав граждан на получение образования. Правоохранители настаивают на решении проблемы путем строительства, выкупа, реконструкции образовательных объектов либо иными способами на территориях активно застраивающихся микрорайонов: «Академгородок», «Ботанический», «Серебряный», «Солнечный», «Южный берег». Как отмечают заявители, пять школ микрорайона «Солнечный» переполнены более чем в два раза, значительное число детей обучается во вторую смену. Сохраняется очередность в детские сады.

«Строительство образовательных объектов, которое уже ведется и только запланировано, не отвечает существующей потребности. Об этом неоднократно информировались органы власти», - сообщает прокуратура Красноярского края.

4 июля сессия красноярского горсовета обратились к врио губернатора Михаилу Котюкову с просьбой помочь городу решить проблему дефицита мест в школах. По их данным, «перекомплект» составляет почти 42 тыс. школьников. Кроме того, как указывается в сообщении муниципального парламента, более половины образовательных учреждений эксплуатируются более 40 лет, а 14 зданий построены до 1940 года.

По данным мэрии Красноярска, в 2023-2025 годах планируется строительство четырех школ, общая вместимость которых составит 4580 мест. Три новые школы откроют в Советском районе, еще одну – в Железнодорожном.

В 2023 году власти намерены ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение на 300 мест в жилом районе «Медицинский городок». Продолжается строительство еще двух детских садов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2024-м.

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Лолита Белова