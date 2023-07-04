Участок на Московском шоссе выставили на торги под строительство торгового центра

Минимущество Нижегородской области проведет электронный аукцион на право аренды участка под строительство торгового центра на Московском шоссе — от бывшего поста ГАИ до поселка Орловские дворики. Торги пройдут 3 августа, начальная цена — 9 млн руб.

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Это будет первый аукцион, которое ведомство проведет в электронной форме. Площадь участка составляет около 1,9 га. Государственная собственность на него не разграничена.

Для участия в электронных аукционах нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», пройти регистрацию в ГИС «Торги» и регистрацию на торговой площадке, а также иметь электронную подпись.

Анастасия Еремина