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Ралли «Шелковый путь» пройдет через Оренбург

Оренбург включен в маршрут крупнейшей гонки Евразии, ралли «Шелковый путь». В текущем году соревнования объединят 13 регионов России. Гонщикам предстоит преодолеть свыше 5,2 тыс. км. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Ралли пройдет через ключевые точки маршрута: Казань – Оренбург – Москва. Оренбург встретит гонку 10 июля»,— говорится в сообщении.

В частности, в городе на стоянке ТРЦ «Армада-2» поставят бивуак для отдыха участников. Они также смогут проверить технику и пообщаться с горожанами. Болельщики увидят мотоциклы, квадроциклы и багги.

После этого, 11 июля, ралли продолжится по Оренбургской области. Запланирован старт 98 экипажей. Среди них будут участники из 23 стран.

Гонка финиширует 15 июля. Это произойдет на Васильевском спуске у стен Московского Кремля.

Ранее в Оренбурге прошла массовая велогонка «Степь». В соревнованиях приняли участие около двух тыс. человек.

Георгий Портнов

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