В Новороссийске несовершеннолетнего будут судить за создание экстремистского сообщества

В Новороссийске передано в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Республики Хакасия, который обвиняется в создании экстремистского сообщества и в руководстве таким сообществом, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Молодой человек придерживался неонацистской идеологии и сумел вовлечь в противоправные действия пять человек.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, несовершеннолетний житель Хакассии с мая по сентябрь 2022 года совместно с матерью временно проживал в Краснодарском крае. Молодой человек решил создать группу единомышленников для осуществления экстремисткой деятельности и совершения преступлений. Для этого он создал чат в одном из мессенджеров, в который добавил пятерых жителей Новороссийска. Несовершеннолетний разместил в чате литературу экстремистской направленности, а также информацию о подготовке нападений на лиц разных национальностей и о проведении акций против действующей власти. В январе 2023 года его деятельность была пресечена правоохранителями.

В ходе следствия молодой человек признал вину. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Перова, Краснодар