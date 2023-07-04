Выгодные инвестиции в курортную недвижимость: «Неометрия» запустила старт продаж 3-й очереди ЖК «Облака» в Новороссийске

Федеральный девелопер «Неометрия» объявляет о старте продаж квартир в третьей очереди жилого комплекса «Облака» в Новороссийске. ЖК «Облака-3» – современное 24-этажное здание комфорт-класса, где расположены 1603 квартиры под любой стиль жизни – от уютных студий до просторных трехкомнатных вариантов.



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Понимая потребности будущих жителей, «Неометрия» создала широкое разнообразие продуманных планировочных решений, в которых каждый найдет подходящий вариант как в базовой отделке, так и с готовым ремонтом и мебелью. Будущим собственникам доступны квартиры с двумя балконами (вид на море и горы), просторными лоджиями для дополнительного пространства, лоты с мастер-спальней, отдельной ванной и гардеробной.

Также «Неометрия» предлагает покупателям этаж повышенной комфортности с шумоизоляцией пола для абсолютной тишины и усиленной безопасностью: входные двери с увеличенной толщиной полотна, дополнительным IP-видеодомофоном на этаже и видеонаблюдением с доступом в мобильное приложение. Стоимость квартир в ЖК «Облака-3» начинается от 4,1 млн руб.

«Приобретение квартиры на черноморском побережье на старте продаж — выгодный инструмент инвестирования. На этапе котлована стоимость недвижимости ниже на 15–30% по сравнению c лотами на более поздних этапах строительства. Стоит отметить, что в начале реализации проекта линейка предложений шире — у покупателей есть возможность детально изучить все наиболее интересные варианты от застройщика и выбрать квартиры с определенными метражами, планировками, этажностью, в базовой отделке или с готовым ремонтом и мебелью»,— отметила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Третья очередь ЖК «Облака» — проект, где встречаются море, горы и солнце. Комплекс находится в одной из самых развитых и экологически чистых локаций Новороссийска — Центральном микрорайоне на улице Куникова. Плотность застройки высотными домами здесь на 32% ниже, чем в соседнем Южном микрорайоне, что способствует более комфортному проживанию. Чистый воздух, всего 5 минут до моря и теплый, южный климат — здесь созданы идеальные условия для поддержания здорового образа жизни. В комплекс хочется возвращаться после долгого рабочего дня, приглашать гостей и вместе любоваться живописными закатами и рассветами с видом на знаменитую Цемесскую бухту.

Рядом с ЖК находится вся необходимая инфраструктура: пляжи, аптеки, супермаркеты, пять детских садов, три школы и пять университетов. Выгодная локация позволяет быстро добраться до центра города и основных транспортных развязок. К примеру, исторический комплекс Абрау-Дюрсо находится в 30 минутах езды на автомобиле от ЖК «Облака-3».

Проект создан для тех, кто ведет активный образ жизни. Все, от расположения дома до функциональных зон на территории, формирует привычку к физической активности.

Концепция первого в Новороссийске двора в стиле «Активити парк» создана совместно с одним из самых известных российских архитектурных бюро CORE. Философия благоустройства меняет стандартное представление об активной жизни внутри жилого комплекса. Концепция учитывает все возрасты и образ жизни будущих владельцев недвижимости ЖК «Облака-3», позволяя наслаждаться широкими возможностями активного времяпрепровождения на открытом воздухе.

Внутреннее пространство разделено на функциональные зоны: отдельные площадки для детей от трех до восьми лет и подростков, локации для воркаута, йоги и командных видов спорта, беговая дорожка, юнити-сады (пространство для личного сада), территория для уединения и доступная среда для людей старшего поколения, пространство с инклюзивным оборудованием. Зона шумного спорта (мини-футбол, уличные игры, пинг-понг) вынесена за периметр двора, а значит, на внутренней территории всегда будет тихо и спокойно.

Закрытый двор без машин обеспечивает максимальную безопасность жителям комплекса. Специально для удобства автовладельцев на территории комплекса построен функциональный подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением и дистанционной системой контроля доступа. Благодаря лифту есть возможность сразу подняться на свой этаж — это удобно, если в руках покупки или спящий ребенок.

Для дополнительного комфорта жителей в каждом подъезде есть помещения для хранения вещей. Вернувшись с прогулки, детские коляски или велосипеды можно разместить в специальной зоне на первом этаже. Еще одна особенность жилого комплекса — лапомоечная для домашних животных, благодаря которой в чистоте сохранится не только холл и подъезд, но и сама квартира.

Купить квартиру в третьей очереди ЖК «Облака» — легко и безопасно. Можно выбрать подходящий вариант: 100% оплата наличными или переводом на банковский счет, с помощью ипотеки на специальных условиях от более чем 20 банков-партнеров, а также воспользоваться рассрочкой до конца строительства с первоначальным взносом и внесением платежей ежемесячно или раз в квартал. На стадии покупки и после заключения сделки клиентов сопровождает Служба заботы от «Неометрии». Специалисты компании помогут определиться с наилучшим вариантом квартиры, необходимыми документами и ответят на все имеющиеся вопросы.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте компании, а также по телефону отдела продаж 8 (861) 730 25 45.

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