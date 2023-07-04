В Екатеринбурге 15-летний подросток умер после удара током на крыше подстанции

В Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара током, после того как залез за мячом на крышу трансформаторной подстанции. Силовики возбудили уголовное дело по факту случившегося.

«Вечером 3 июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Советской в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался»,— сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

В сообщении СКР уточняется, что смертельные травмы подросток получил, когда залез за своим футбольным мячом на трансформаторную станцию. Дело по факту инцидента возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также в Свердловском управлении СКР уточнили, что серьезную электротравму получил еще один 15-летний подросток, сейчас он находится в детской городской больнице Екатеринбурга №9. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят опросы свидетелей, добавляют в СКР.

Александр Кислов