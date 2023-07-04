«Трактор» получил права на форварда «Торпедо»

Хоккейный клуб «Трактор» в ходе обмена с «Торпедо» получил права на нападающего Семена Дер-Аргучинцева. Взамен «черно-белые» передали нижегородской команде форварда Кирилла Свищева, а также спортивные права на Павла Дорофеева и Никиту Охотюка. Об этом сообщают в «Тракторе».

22-летний Семен Дер-Аргучинцев провел в КХЛ 21 игру и набрал 6 баллов. В 2020–2021 годах представлял «Торпедо». Последние два сезона выступал в Северной Америке, играл в системе клуба Toronto Maple Leafs.

«Семен Дер-Аргучинцев — праворукий центральный нападающий, находящийся в интересном направлении развития и не достигший и на 50% своего профессионального потолка. Его сильные качества — интеллект, игра с шайбой и умение сыграть на партнера», — комментирует генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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