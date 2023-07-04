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Самая большая доля «высокобальников» на ЕГЭ зафиксирована в Верхнеуслонском районе

Наибольшая доля выпускников, которые набрали самые высокие баллы на ЕГЭ среди татарстанских выпускников, зафиксирована в Верхнеуслонском районе. Об этом в ходе брифинга заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

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Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

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Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Количество «высокобальников» в Верхнеуслонском районе составило 38,97%. Мензелинский район занял по данному показателю второе место с 35,58%. Тройку замкнул Сабинский район (32,95%).

По словам министра, на 200 баллов два предмета на ЕГЭ сдали в Татарстане восемь учеников.

"Ъ-Казань"

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