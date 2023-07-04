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обновлено 10:09

Обновленный детский сад появился в «деревне будущего» Узи в Удмуртии

В селе Узи в Удмуртии, где реализуется проект «Деревня будущего», сдали в эксплуатацию обновленный детский сад. Как сообщил в Telegram глава региона Александр Бречалов, в здании заменили полы, потолки, фасад и благоустроили территорию.

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Фото: Telegram, Александр Бречалов

Фото: Telegram, Александр Бречалов

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Фото: Telegram, Александр Бречалов

Фото: Telegram, Александр Бречалов

Кроме того, для детей закупили оборудование, в том числе интерактивные песочницы, панели и наборы робототехники. Как отметил господин Бречалов, здесь также внедрят STEM-технологии, чтобы «образование у ребят в "Деревне будущего"» было по технологиям будущего».

Напомним, в декабре 2021 года в Удмуртии началась работа по созданию второй деревни будущего в селе Узи Селтинского района.Там проживает 450 человек, а также функционируют четыре предприятия. У населенного пункта есть экономическое крепкое и развивающееся сельхозпредприятие, возможность формирования сельской агломерации, а также желание жителей развивать территорию.

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