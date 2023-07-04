Работу несанкционированного детского лагеря в торговом центре пресекли в Ижевске

В столице Удмуртии сотрудники прокуратуры пресекли работу несанкционированного лагеря, который планировалось открыть на базе торгового центра. Предполагалось, что здесь дети будут пребывать в дневное время, сообщает пресс-служба надзорного органа.

При этом лагерь не был внесен в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, а также Роспотребнадзор не получил заключение, подтверждающие соответствие его санитарному законодательству.

Лицу, планировавшему открыть лагерь, объявили предостережение. В результате принятых мер деятельность несанкционированного учреждения пресечена.