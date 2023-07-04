Пробка на въезде на Крымский мост сократилась до 4 км

По состоянию на 09:00 длина затора на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 4 км, время ожидания в очереди на досмотр – около 2 часов, сообщает министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В понедельник в 20:00 пробка достигала 9 км, время ожидания составляло 6 часов.

На место затора выехал первый заместитель прокурора Краснодарского края Павел Гвоздев, который изучил причины и условия возникновения затруднений в движении на пункте досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Кубани, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Первый заместитель прокурора края дал оценку принятым мерам к соблюдению прав граждан на пути следования в Республику Крым. По фактам нарушений законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края проводится проверка. Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений федерального законодательства.

Анна Перова, Краснодар