В Кольцово назначили нового руководителя таможни

Новым начальником таможни аэропорта Кольцово назначен полковник Сергей Баландин. Ранее он занимал должность первого заместителя Екатеринбургской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Сергей Баландин работает в таможне с 1997 года. Занимал различные должности в ведомствах Курганской, Магнитогорской и Челябинской областях. С 2019 года переведен в Екатеринбургскую.

Ранее должность начальника таможни Кольцово занимал Анатолий Тимощенков. В марте 2023 года он назначен главой Пулковской таможни (Санкт-Петербург).

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