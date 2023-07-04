Челябинский рабочий отдал телефонным мошенникам 7 млн рублей

В Челябинске сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хищении 7 млн руб. у сотрудника крупного промышленного предприятия. 58-летний рабочий в течении 10 дней переводил деньги телефонным мошенникам, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, челябинцу позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что кто-то пытается получить доступ к его счетам, а чтобы сохранить сбережения, надо снять все деньги и перевести на безопасный резервный счет. Собеседник заявил, что параллельно проводится проверка банковских работников, поэтому нельзя никому ничего сообщать, а нужно следовать указаниям сотрудника, который в ближайшее время с ним свяжется. Вскоре такой звонок поступил, и рабочему сообщили адрес банкомата, где он должен выполнить денежные операции. В течении 10 дней горожанин снял со своих счетов все сбережения в сумме более 5 млн руб. Кроме того, он оформил кредит на 2 млн и перевел все деньги на указанные мошенниками счета.

Отдел полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские в очередной раз напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денег на безопасные счета.

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