При пожаре в селе в Удмуртии пострадал мужчина и сгорели два транспортных средства

В селе Мостовое в Сарапульском районе Удмуртии из-за которого замыкания сгорели снегоход и грузовик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Первой дым из гаража обнаружила сестра хозяина, которая затем и сообщила о происшествии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Мужчина пытался потушить разгорающееся пламя водой из шланга, однако попытка не увенчалась успехом. В пожарно-спасательную службу спустя три минуты позвонили очевидцы.

В результате происшествия оба транспортных средства сгорели, а также пострадало имущество. Мужчина получил ожог правой кисти.