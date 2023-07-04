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При пожаре в селе в Удмуртии пострадал мужчина и сгорели два транспортных средства

В селе Мостовое в Сарапульском районе Удмуртии из-за которого замыкания сгорели снегоход и грузовик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Первой дым из гаража обнаружила сестра хозяина, которая затем и сообщила о происшествии.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Мужчина пытался потушить разгорающееся пламя водой из шланга, однако попытка не увенчалась успехом. В пожарно-спасательную службу спустя три минуты позвонили очевидцы.

В результате происшествия оба транспортных средства сгорели, а также пострадало имущество. Мужчина получил ожог правой кисти.

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