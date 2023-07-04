УФАС вновь приостановило конкурс на благоустройство аллеи перед театром кукол в Уфе

Управление ФАС по Башкирии заблокировало повторное определение поставщика на благоустройство аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 123,5 млн руб. Заказчиком является управление капитального строительства администрации Уфы. 30 июня были подведены итоги конкурса. Победителем стал единственный участник, предложивший исполнить контракт дешевле на 1,5%, за 121,64 млн руб. В протоколе его название не указано.

Как указано в реестре жалоб, выявлены нарушения закона «О контрактной системе в сфере закупок».

Подрядчик должен был до начала декабря выполнить миниатюрные копии Собора Василия Блаженного, Зимнего дворца, Исакиевского собора, Каповой пещеры, Инзерских зубчаток, Ластрочкиного гнезда и других объектов, облицевать стены расположенного в аллее замка, уложить тротуарное покрытие и озеленить территорию, а также смонтировать систему освещения и видеонаблюдения и установить урны, скамьи, подвесные качели, игровой комплекс. В названии закупки добавилась фраза «выполнение комплекса технологически и функционально связанных работ».

Это повторный конкурс на благоустройство аллеи возле театра кукол. Предыдущий, начальной стоимостью контракта 104,5 млн руб., в конце мая был отменен по решению УФАС, которое обнаружило нарушения в конкурсной документации. Как установили в УФАС, заказчик неправомерно объединил в один лот разные виды работ, что ограничивает конкуренцию и сокращает количество участников. Победителем тогда было признано уфимское ООО «Уралагротехсервис», предложившее выполнить работы за 102,5 млн руб.

Майя Иванова

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