В Татарстане выпускники школ на ЕГЭ чаще стали сдавать информатику

Выпускники татарстанских школ в 2023 году на ЕГЭ чаще стали сдавать информатику. Об этом в ходе брифинга сказал глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в этом году 3,3 тыс. человек в Татарстане выбрали информатику на ЕГЭ. Это на 3% больше, чем годом ранее.

При этом число желающих сдавать на ЕГЭ физику сократилось до 2,2 тыс. человек. Это на 2,9% меньше, чем за год до этого.

Всего в этом году в Татарстане ЕГЭ сдавали 16,2 тыс. выпускников, включая 14,8 тыс. выпускников 2023 года.

"Ъ-Казань"