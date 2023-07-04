В Пермском крае вновь зафиксирован рост цен на бензин

Росстат продолжает фиксировать удорожание бензина в Пермском крае. По информации на сайте статистического органа, за период с 19 по 25 июня средняя потребительская цена на автомобильный бензин в регионе поднялась на 16 коп.— с 52,58 до 52,74 руб. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 за указанный период в среднем по краю подорожал на 19 коп. (с 48,18 до 48,37 руб. и с 52,34 до 52,53 руб. соответственно). Средняя цена на бензин марки АИ-98 не изменилась — 62,85 руб. Дизельное топливо подешевело на 2 коп.— с 59,89 до 59,87 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее резкое удорожание топлива в Прикамье было зафиксировано в начале июня. По данным Росстата, средняя цена бензина в крае по сравнению с концом мая поднялась сразу на 37 коп. Стоимость АИ-92 тогда за неделю выросла на 31 коп., АИ-95 — на 30 коп., АИ-98 — на 70 коп., дизель поднялся в цене на 2 коп.