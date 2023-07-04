Врио главы Межгорья дела назначен бизнес-шериф города

Горсовет ЗАТО Межгорье возложил исполнение обязанностей главы администрации города на бизнес-шерифа Александра Чоловского, заместителя действующего врио главы администрации Вячеслава Калугина. Господин Чоловский 3 июля был отозван из очередного оплачиваемого отпуска. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации.

В отношении Вячеслава Калугина было возбуждено уголовное дело — он подозревается в присвоении 1,3 млн руб., которые начислил сам себе в виде премий (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В конце июня Белорецкий межрайонный суд заключил его под стражу до 27 августа.

Влада Шипилова

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