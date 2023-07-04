Мэрия Уфы приняла решение о сносе павильона «Лепешки от Игорешки»

Комиссия администрации Уфы по выявлению самовольно установленных нестационарных торговых объектов предписала демонтировать павильон «Лепешки от Игорешки», расположенный на улице Ленина рядом с домом №11. Магазин кулинарии принадлежит владельцу ООО «КМ» и ООО «Альдо» Игорю Костюкову. Установлено, что объект размещен самовольно и используется без разрешительных документов. Предписание необходимо исполнить в течение десяти рабочих дней с момента опубликования на сайте мэрии, указано в документе. Иначе павильон будет демонтирован в принудительном порядке.

Второй павильон «Лепешки от Игорешки» расположен на проекте Октября на остановке «Госцирк».

Также опубликовано еще одно предписание о демонтаже, которое выдано в отношении совмещенного с магазином киоска, принадлежащего МУП «Уфа-печать».

ООО «КМ» зарегистрировано в Уфе в 1996 году. В 2022 году убыток компании составил 42 тыс. руб. при выручке 607 тыс. руб.

Влада Шипилова

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