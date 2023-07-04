В Магнитогорске появится хоккейная академия

Хоккейную академию планируют создать в Магнитогорске по инициативе президента клуба «Металлург», председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. Как сообщают в пресс-службе компании, реализация проекта «позволит поднять на новую высоту подготовку качественного резерва для команды мастеров клуба».

По словам первого вице-президента и директора ХК «Металлург» Алексея Жлобы, место для строительства академии уже определено. Объект займет более двух га и будет находиться рядом с парком «Притяжение», примыкая к нему с северной стороны.

Комплекс площадью 13,5 тыс. кв. м расположится рядом с гостиницей «Европа» и улицей Зеленой. В нем оборудуют ледовые площадки 60х30 м. Кроме того, одно из полей будет отвечать требованиям Всероссийской хоккейной лиги по вместительности трибун и другим пунктам регламентов ВХЛ для проведения матчей. В академии будет пять блоков – спортивный, медицинский, образовательный, технический и административный.

«Мы проводили консультации с профильными специалистами, детально изучили все вопросы, директор по развитию “Металлурга” Сергей Мозякин почти весь прошлый сезон провел в командировках, посмотрел на лучшие примеры реализованных проектов, - рассказывает Алексей Жлоба. – На основании этой информации мы поняли, что все не только выполнимо, но и есть точки для дальнейшего развития и усовершенствования».

По словам директора «Металлурга», с появлением академии ожидать существенного увеличения воспитанников не стоит, потому что в школе клуба уже занимается 600 детей. Он отметил, что в первую очередь речь идет о качественных изменениях.

Виктор Рашников сообщил, что к непосредственной реализации проекта приступят в следующем году, на строительство уйдет 2 – 2,5 млн руб.