У 9% челябинцев нет финансовой подушки безопасности

Около 9% жителей Челябинска не имеют сбережений на случай потери работы. 18% горожан на отложенные деньги смогут прожить один месяц, сообщают по итогам опроса эксперты «Зарплаты.ру».

Порядка 32% опрошенных горожан заявили о том, что при потере дохода сбережений им хватит на два-три месяца. 20% респондентов смогут прожить на отложенные средства три-шесть месяцев, 8% — более года.

Среди опрошенных 62% оценивают вероятность потери работы в ближайшее время как низкую, отмечая стабильную ситуацию на трудовом месте. 29% респондентов определяют такие шансы как средние и объясняют это неспокойной атмосферой в компаниях.

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