Задержанного экс-военкома Озерска увезли в Екатеринбург

Бывшего военного комиссара Озерска Владимира Пичугина, подозреваемого в получении взяток, увезли в Екатеринбург, где ему изберут меру пресечения. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

В отношении экс-военкома возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). В доме Владимира Пичугина прошли обыски. Он задержан в рамках ст. 91 УПК РФ и находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники ФСБ и военные контрразведчики задержали военкома Озерска с поличным в конце прошлой недели.

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