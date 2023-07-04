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Еще три беспилотника КамАЗа стали перевозить грузы по автодороге М-11

КамАЗ запустил еще три беспилотных грузовика по автодороге М-11 Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Всего на маршруте в данный момент курсируют шесть таких беспилотников. «Еще три вышли с первого июля, как мы и обещали. Сейчас на трассе шесть беспилотных автомобилей», — уточнили в пресс-службе КамАЗа.

Пять автомобилей сейчас занимаются коммерческими перевозками грузов, еще одна — отработкой технических алгоритмов для улучшения качества работы.

"Ъ-Казань"

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