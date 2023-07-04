Уфимский адвокат обвиняется в попытке хищения денег у клиента

Калининский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего адвоката Артура Баширова. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, юрист обвиняется в покушении на мошенничество в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Артур Баширов защищал клиента по обвинению в краже. В мае текущего года, ознакомившись с материалами дела, адвокат понял, что срок давности уголовного дела его подзащитного истекает. Несмотря на это, он предложил своему доверителю передать 30 тыс. руб. якобы судье для прекращения дела. В действительности он не мог повлиять на решение судьи. При передаче взятки его задержали полицейские.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова

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