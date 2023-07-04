Австрийская Mondi завершила продажу завода по производству упаковки в Арамили

Группа предприятий «Готэк» завершила сделку по покупке трех российских активов австрийской Mondi plc., среди которых завод по производству гибкой упаковки в Арамили (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также Mondi plc. продала производство упаковки из гофрокартона в Лебедяни Липецкой области и заводах гибкой упаковки в Переславль-Залесском Ярославской области. Предприятия были куплены за 1,6 млрд руб.

ООО «Монди Арамиль» (Уралпластик-Н) — единственный в РФ завод с полным циклом производства гибкой полимерной пищевой, непищевой и промышленной упаковки. Австрийская компания приобрела 100% акций предприятия, принадлежащего «Роснано» и частному инвестору, в 2016 году.

Группа предприятий «Готэк» — один из крупнейших в России производителей упаковки и упаковочных материалов из картона и гибких полимеров. Компания имеет пять производственных площадок, расположенных в Курской, Тульской и Ленинградской областях. Штаб-квартира находится в Москве. По итогам 2022 года выручка «Готэк» превысила 20 млрд. руб.

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