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В Ростовской области ребенок погиб из-за опрокидывания футбольных ворот

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в связи с гибелью 11-летней девочки в результате падения футбольных ворот. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Трагедия произошла в хуторе Камышев Зимовниковского района 30 июня. На футбольной площадке тяжелые ворота опрокинулись, придавив ребенка. От полученных травм пострадавшая скончалась.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетней»,— сообщила пресс-служба Следкома.

Анастасия Назарова

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