Спрос на автомобили с пробегом в Удмуртии вырос на 34,4% за апрель-июнь

В Удмуртии во втором квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 34,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя их стоимость составила 495 тыс. руб., сообщает пресс-служба Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Так, наиболее востребованной моделью на рынке автомобилей дороже 3 млн руб. в Удмуртии оказалась BMW X5, чья стоимость составила 6,22 млн руб. Вторую строчку занял Hyundai Tucson — 3,3 млн руб., а третью Toyota Land Cruiser Prado — 4,2 млн руб.

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн руб. на рынке автомобилей с пробегом самым продаваемым оказался Hyundai Creta. Средний ценник — 1,73 млн руб. Вторую позицию занял Toyota RAV4 — 2,13 млн руб., третью — Kia Sportage (1,98 млн руб.).

Самой востребованной моделью на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1,5 млн руб. оказался LADA Kalina — 259 тыс. руб., на второй — LADA Granta (460 тыс. руб.). Третью строчку занял автомобиль LADA 2114 Samara — 320 тыс. руб.