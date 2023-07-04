В Курганской области на год раньше отремонтируют часть трассы «Иртыш»

Ремонт на федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области завершится досрочно. Два участка сдадут в этом году, а не в 2024 годом, как планировалось ранее, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“».

Досрочное завершение работы стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным Росавтодором. Так, в этом году планируется сдать участки 40-49 км и 85-91 км. На первом участке планируется восстановление разрушенного в результате пучинообразования покрытия и устройство нового, нанесение горизонтальной дорожной разметки и досыпка обочин, устройство барьерного ограждения и шумовых полос. Также будут восстановлены посадочные площадки, установлены новые дорожные знаки, светофоры и электроосвещение. На участке 85-91 км восстановят дорожное покрытие, обустроят долговечные защитные слои износа «Микросюрфейсинг» из литых эмульсионно-минеральных смесей.

«Ремонтируемые участки обеспечивают транспортное сообщение между региональными центрами Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также имеют особое значение для инфраструктуры Курганской области»,– отмечают в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». После реконструкции они станут безопаснее и комфортнее.

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