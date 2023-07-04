Инспекторы в Удмуртии выстрелили по колесам выпившего в честь дня рождения водителя

В Удмуртии в деревне Чумали инспекторы ДПС применили табельное оружие для остановки нарушителя на Hyundai Solaris. Водитель не отреагировал на требования полицейских остановиться и попытался скрыться, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе погони водитель совершал опасные маневры, чем создавал угрозу жизни других людей. Выехав за пределы населенного пункта, полицейские приняли решение о применении табельного оружия. Выбрав безопасный участок дороги, автоинспектор сделал предупредительные выстрелы в воздух, после чего выстрелил по колесам автомобиля.

За рулем находился 28-летний мужчина, у которого становили алкогольное опьянение. Сам мужчина рассказал, что употребил спиртные напитки в честь своего дня рождения.

Отмечается, что ранее его неоднократно задерживали за управление транспортом в состоянии опьянения, а также имеет судимость за повторное нетрезвое вождение. В отношении нарушителя составили административные материалы, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.