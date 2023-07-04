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обновлено 08:15

Прокуратура выявила нарушения в работе ТУ Росимущества в Пермском крае

Краевая прокуратура выявила нарушения в деятельности территориального управления Росимущества в Пермском крае, связанные с несоблюдением требований законодательства, регулирующего распоряжение и управление федеральными земельными участками.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки был установлен недостаточный контроль ведомства за устранением нарушений в деятельности правообладателей при проведении проверок фактического использования федеральных земельных участков. Также нарушались сроки рассмотрения заявлений о предоставлении участков, публикаций сообщений о проведении торгов.

По итогам проверки заместителем прокурора края руководителю территориального управления Росимущества в Пермском крае внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов).

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