Глава Удмуртии: по закрытию роддома №2 в Ижевске не поступило ни одного обращения от жителей

Касательно ситуации, сложившейся вокруг закрытия роддома №2 в Ижевске, от жителей не поступило ни одной жалобы. Однако с обращением выступил коллектив учреждения, рассказал в интервью порталу Izhlife глава региона Александр Бречалов. В настоящее время все сотрудники учреждения трудоустроены, а также обеспечены всеми соответствующими выплатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Как отметил руководитель региона, инициатором закрытия роддома была его команда, которая привела убедительные доводы в пользу такого решения. «В Удмуртии сопровождение родов было и остается на очень хорошем уровне. Но, к сожалению, у нас идет сокращение темпов рождаемости. За пять месяцев этого года у нас родились 5042 ребенка — это на 312 меньше, чем за тот же период прошлого года. Под отрицательную динамику нам нецелесообразно содержать такую инфраструктуру по всей республике»,— подчеркнул господин Бречалов.

Здание, где ранее располагался роддом, планируется снести. Такое решение будет выгоднее для бюджета региона, поскольку реконструкция и капремонт здания обойдутся дороже, чем строительство нового.