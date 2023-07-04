В Красноярске перед судом ответит экс-директор муниципального центра «Патриот», обвиняемый в хищениях

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения Красноярска «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, в 2016-2022 годах обвиняемый трудоустроил в Центр пятерых знакомых на должности специалистов, которые фактически не выполняли обязанности. По указанию директора сотрудники отдела кадров осуществляли табелирование так называемых «мертвых душ». Средства, выделенные на оплату их труда, обвиняемый присваивал. Следователи подсчитали, что по такой схеме из городского бюджета было похищено более 5 млн рублей.

Кроме того, говорится в деле, директор Центра в 2021 году безвозмездно передал знакомому владельцу частного спортклуба более 200 единиц спортивного инвентаря стоимостью около 600 тыс. руб. Также обвиняемый, по версии следствия, похитил 700 тыс. руб., которые предназначались для ведения деятельности учреждения. По данным источников, обвиняемый погасил ущерб в полном объеме.

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Илья Николаев