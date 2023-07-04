Облсуд обязал выплатить компенсацию матери погибшего при обрушении омской казармы

Омский областной суд постановил взыскать компенсацию морального вреда с Минобороны РФ в пользу матери военнослужащего, погибшего при обрушении казармы в 2015 году. Сообщение об этом размещено на сайте облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

В марте 2023 года решением Ленинского районного суда Омска исковые требования были удовлетворены частично. Однако ответчик обжаловал решение, посчитав, что отсутствуют правовые основания для возложения ответственности на Минобороны за причиненный моральный вред.

«Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда отметила, что согласно гражданскому законодательству, в случае причинения вреда гражданину вследствие нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации сооружения, собственник такого сооружения возмещает потерпевшему вред в соответствии с гражданским законодательством», — говорится в Telegram-канале департамента судов Омской области.

По данным суда, военнослужащий, призванный на военную службу и зачисленный рядовым в войсковую часть 64712, дислоцированной в Омске, погиб на следующий день после принятия присяги в июле 2015 года во время обрушения казармы.

Как сообщал «Ъ», всего тогда погибли 24 десантника, еще 10 военнослужащих стали инвалидами. В материалах уголовного дела указывалось, что казарма возводилась в 1970-х годах и уже тогда при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Однако капитальный ремонт, говорится в деле, был начат и проведен без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания.

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Лолита Белова